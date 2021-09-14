【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17434.90點，跌11.41點；總計413家漲、453家跌、127家持平；委買15483702張、委賣10055856張；總成交值2572.30億元。

(時報資訊)

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