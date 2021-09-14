【時報記者沈培華台北報導】本季DRAM合約價仍小漲，但因DRAM現貨價持續走跌，加上需求端採購態度模式轉為保守，第4季合約價不易上漲，但因DRAM價今年以來仍大漲近5成，DRAM製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)今年營運仍可比去年大增。

南亞科8月營收82.10億元，創3年以來新高，月增3.26%，較去年同期增加68.57%。1~8月營收565.28億元，年增38.94%。

南亞科表示，8月出貨量約與7月相當，產品平均售價較7月續漲1%至3%，是推升8月營收攀高的主要動能。

南亞科指出，第3季產品價格將維持上升走勢，因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第3季位元銷售量可能較第2季減少個位數百分比。

華邦電含新唐科技等子公司，8月合併營收為88.16億元，較7月新高90.89億元減少3.01%，仍為歷史次高，較去年同期增加98.9%。

華邦電受惠記憶體產品漲價，第3季獲利可望比第2季續揚。

華邦電第2季營運比第一季明顯增長，公司持續看好第3季記憶體市況，預計漲價效益將持續。

市況來看，因廠商增產、缺貨情況減退，DRAM現貨市場自6月中旬以來持續緩跌的格局，目前現貨價格已跌到低於合約價，恐怕拖累第4季合約價承壓。另外，供應量較少的舊世代品先前的漲勢停歇，DDR3 2Gb價格仍有撐。

目前記憶體現貨市場報價持續走跌，整體報價普遍偏低，市場充斥觀望態度。雖DRAM價格轉趨下跌，不過主流品價格和去年同月相比揚升5成，DRAM廠仍可獲利。

研調機構集邦科技表示，自7月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢，賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使NB需求降低，拉低PC DRAM的總需求量。因此，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0-5%。

下游模組廠威剛(3260)董事長陳立白看好記憶體長線多頭格局，預期第四季DRAM現貨價回穩，明年第二季起重啟漲勢。第三季DRAM合約價持續上漲8%~10%。公司看好記憶體長線多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第四季開始，現貨價格的走勢將趨平穩，各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度，預期自明年第二季起，DRAM價格又將再度站上成長曲線。

(時報資訊)

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