積極發展投資銀行業務的台新證券，穿針引線促成台日知名髮妝品牌合作，日本Beauty Experience（b-ex）日前正式成為台灣「歐萊德（O’right）」的策略性投資人，未來雙方除了在技術上密切合作外，也將共同開拓日本及國際市場。

台新證券董事長郭嘉宏表示，產業跨國合作是企業追求成長及爭取國際市場的重要策略，台新證券很榮幸有機會再次促成產業的跨國合作；本次歐萊德能進一步引進日本b-ex資金並開啟雙方合作，對雙方都是一個嶄新的開始。

b-ex設立於1974年，提供美髮沙龍服務，以及一般髮妝消費產品；歐萊德則已四度獲美妝界的奧斯卡「巴黎永續美妝獎」，積極布局海外包括歐洲、中東、及亞洲等市場，並將日本視為發展重點，2020年獲日本伊勢丹百貨邀請，在新宿分店開設實體店面。

在疫情影響下，全球髮妝市場一片慘澹，但歐萊德董事長葛望平快速應變，成功結合電商通路，將產品行銷至全球42個國家；對於獲得b-ex的投資，葛望平感謝台新證券居間協助成就，表示歐萊德與b-ex雙方將透過技術與業務合作，邁向全球最具影響力美妝企業的目標。

台新證券近年經紀業務市佔率屢創新高，且其商人銀行處積極推動的投資銀行業務也時有斬獲。近期甫獲國際期刊亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking Finance，ABF）頒發2021台灣區年度最佳管理層收購（Management Buyout of the Year – Taiwan）及台灣區年度最佳券商(Securities House of the Year – Taiwan )兩獎。

郭嘉宏強調，台新證券在投資銀行業務經驗豐富，服務領域涵蓋企業併購、產業合作、股權結構調整、私募股權規劃，以及財務諮詢顧問等，將持續為國內產業及金融市場發展善盡心力。

(時報資訊)