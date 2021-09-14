特斯拉全自動輔助駕駛 FSD beta 測試版本正持續進化中，最新 V10 版本上周末才在美國釋出，具備重新訓練的神經網路系統，開車的判斷力更準更快。而在開車、停車、轉彎、變道、甚至是打檔統統都會自己來之後，下一個要自動化的是什麼？

馬斯克最新預告，在接著要釋出的 FSD beta V10.1 版本中，自動倒車也會出現。

FSD Beta V10 已經大幅改善了原本對路況判斷較為猶豫的情形，開車行為更果決，而且在碰到較不明確的行車環境，例如在經過沒有紅綠燈、左右向車道都可能會有來車的路口時，已經會向人類一樣慢慢往前蠕行，並在確認左、右都沒有來車之後迅速通過。

這些改進都讓測試車主印象深刻，而馬斯克稍早又推文透露，FSD beta 下一個版本還會更聰明，而且如果在蠕行的時候察覺可能的危險狀況， FSD Beta V10.1 將會自動切換成倒車檔並迅速後退，就像人類一樣避開危險。

雖然說突然的倒車操作可能會引起後方車輛的恐慌，但考慮到特斯拉對安全性的關注和目前純視覺方案對於車輛距離的精準判斷性，FSD Beta V10.1 若要自行倒車，應該也是會先行考量與後車間的距離，並在不會導致碰撞的距離內移動。

而且，馬斯克是說倒退「一些」，因此應該屬於很短距離的移動，而不是真的像人類那樣打倒車檔一路往後開。

馬斯克曾表示會在 FSD Beta V10 版本釋出二週後推出 V10.1 版本，而隨著 FSD Beta V10.1 版本的釋出，也可能會同步推出「一鍵下載」按鈕，讓更多美國特斯拉車主一同加入測試行列。

(時報資訊)