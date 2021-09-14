近年全球商業模式因金融科技（FinTech）大幅轉變，各式新形態服務為產業挹注大量動能，金融與科技結合更蔚為市場主流，看準FinTech浪潮與龐大支付商機，深耕電商與區塊鏈的奧丁丁集團宣布，將推出全新FinTech服務「奧丁丁支付OwlPay」，首波攜手國泰世華銀行跨界合作，加速法金交易數位化，共同推動數位金融再升級，搶攻B2B市場支付大餅。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示， 支付是所有產業的共通之處，從大型電商平台到中小企業，都需要付款給國內外供應商，未來將有很大的發展空間。麥肯錫於2020年Q4全球支付報告（The 2020 McKinsey Global Payments Report）指出—全球支付市場2019年達近2兆美元收入。此外，疫情更加速法金交易數位化與支付產業發展，商機龐大。

他表示，OwlPay鎖定全球B2B支付市場，目前已與多國金融機構進入最後洽談，透過OwlPay將有效節省各企業營運成本，特別的是，於境外匯款部分，OwlPay結合不同區塊鏈技術與穩定幣（StableCoins），突破跨境金流傳輸時限，實現即時結算、清算，大幅降低匯款成本與到帳時間，創新跨境金融交易流程，接下來奧丁低也將進一步公布OwlPay海外金融合作機構。

奧丁丁支付OwlPay，主要是以一站式整合性服務鎖定B2B市場，提供企業境內自動化匯款與跨境支付服務，首波與國泰世華銀行合作，透過開發者友善APIs（developer-friendly APIs）自動化串接企業原有系統，方便業者導入訂單與供應商資訊，結合對帳及整批匯款功能，協助企業管理訂單與款項，更可設定付款流程自動化，同時，企業合作廠商可同步於系統對帳與確認收款，有效簡化傳統支付流程，大幅提升企業營運效率。

奧丁丁OwlPay業務開發資深經理彭鈺真表示，市場上現有支付程序耗費大量人力及資源，舉例來說，消費者於電商平台購物後，金流將由銀行撥款給金流服務商或平台，待平台抽成後，再將剩餘款項透過銀行撥款至商家。電商平台透過銀行撥款給商家，含人工建置、資料審核等流程原需1-3天時間，如涉及眾多商家，對帳相對繁瑣，加上各單位匯款規則不一，過程曠日費時。

彭鈺真表示，若導入OwlPay，透過API將交易資訊及相關數據串接至系統，上述流程從交易到資金入帳時間可直接縮短至當天（T+0），一次解決多重問題，企業不僅提升營運效率，更可靈活運用資金。

奧丁丁財務長鄭弘藝表示，奧丁丁以電子商務起家迄今逾10年，深刻體悟現有支付流程的繁瑣，目前旗下各事業體—旅遊平台《奧丁丁體驗》、訂房平台《奧丁丁揪你》、生鮮食品平台《奧丁丁市集》、區塊鏈旅宿管理系統 OwlNest、奧丁丁NFT交易平台等上千家合作廠商已安排逐步串接。

鄭弘藝表示，OwlPay特別適合涵蓋眾多供應商的企業及網路平台業者，收付款各方可直接於系統核對帳款、審核與付款，清楚掌握各筆帳款進度，有效節省大量作業時間。

（奧丁丁進軍B2B支付市場。圖/業者提供）

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