（退休面臨風險及可做準備。圖/退休基金協會、基富通提供）

「退休準備平台」將在9月23日於基富通平台上線。基富通表示，鑒於國人退休準備意識抬頭，加上退休可能面臨各種風險，準備應該愈早開始愈好，有這樣一個一站滿足國人退休準備需求的平台推出，可望讓更多人及早開始為自己的退休做更周全的準備。

中華民國退休基金協會表示，退休可能面臨包含通膨、投資、健康與長壽等四大風險；以通膨及投資風險來看，屬於跟資金和財務相關，至於健康與長壽風險，則是跟保障有關。將在基富通上線的「退休準備平台」就是要提供民眾一個可以同時解決這些風險的專屬網站。

即將上架的「退休準備平台」由集保結算所、投信投顧公會、證基會及壽險公會為共同主辦單位，並由基富通擔任執行單位。基富通指出，推出這個平台最初的規劃是基於國人愈活愈長壽，因此提早做好退休準備的重要性愈來愈高，由於這樣的觀念需要長期推廣，這個平台上特別設置了教育專區，專區中提供許多為什麼要做退休準備、如何做、有哪些觀念需要瞭解，希望透過引導的方式，讓國人知道如何開始自己的退休準備。

基富通總經理黃致淵表示，繼基富通平台推出的「好享退」獲得民眾熱烈迴響後，即將上線的「退休準備平台」擴大退休準備的範疇，不僅讓退休準備的觀念可以更廣為人知，也讓國人能有一個同時涵蓋投資與保障的自我規劃退休理財方案。尤其台灣預估將在2025年進入超高齡化社會，退休準備絕對是刻不容緩，對年輕人來說更是愈早開始愈好，也希望透過這個平台的推出，讓民眾有機會落實自己的退休準備規劃。

(時報資訊)