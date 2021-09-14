前衛生署長楊志良今天舉辦《生存革命》新書發表會，前台北市長郝龍斌、前衛生署藥政處長王惠珀、中華民國紅十字會總會長王清峰，以及立法委員鄭麗文、費鴻泰等人出席力挺。郝龍斌讚楊志良是「台灣的唐吉訶德」，勇於散播正確觀念；曾與他共事的王惠珀表示，真理不分藍綠，對楊志良勇敢發聲的行為表達敬佩。

楊志良擔任衛生署長時，以快人快語作風嚴詞批判時局，多次挑戰立法院及監察院權威，被譽為「最有guts的台灣歐吉桑」。他在《生存革命》一書中描述自己擔任衛生署長時經驗：2009年H1N1大流行，國光疫苗經過專家小組嚴審通過，全部委員皆於陳水扁任內聘任，他並未置換一人，因為這些委員確實都是全國頂尖的專家，事後證明台灣在H1N1控制上名列全球之首。

楊志良感嘆，台灣被藍綠撕裂，大家都在同溫層裡激盪、取暖，拒絕嘗試理解另一方。他強調發展國產疫苗是防疫的長期策略，但現在關鍵是控制疫情，政府把長期目標和短期目標弄混了；蔡政府橫柴入灶，用政治力強行護航高端取得EUA，反而毀了高端。

郝龍斌和楊志良過去分別任職台北市長及衛生署長時，就打下良好的溝通基礎，後來兩人共同發起反核食公投、停止高端EUA聲請，建立不少革命情感。郝龍斌致詞時感性稱楊志良是「台灣的唐吉訶德」，不畏阻力勇往直前，向大眾散播正確的觀念，台灣需要更多像這樣的人。

前行政院衛生署藥政處長王惠珀認為，國產疫苗臨床試驗產業化就是不對的事情，讚賞楊志良勇於為全民發聲，「真理不分藍綠」，做對的事情也不分黨派。立委鄭麗文也在致詞時表示，楊志良是不為名利也不為錢的行動者，他擁有很大的慈悲心，發出金剛之怒，才能改變時代。

(時報資訊)

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