【時報-台北電】為提升和優化交易服務，上交所擬在近期允許信用證券帳戶開展相關交易業務申報，包括在綜合業務平臺進行大宗交易、盤後固定價格交易、可轉債轉股和可交換債換股業務申報、在固定收益平臺賣出等五項內容。

據中國基金報的報導，允許信用證券帳戶在上交所固定收益平臺賣出，已於今年8月16日正式上線。上交所表示，其他相關功能正式上線時間，將另行通知。

有券商從業人員表示，信用帳戶內深市股票大宗交易一直都可以做的，但滬市股票大宗交易做不了，這次滬市允許信用帳戶股票大宗交易，是健全完善信用帳戶交易功能。（編輯整理：張嘉倚）

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