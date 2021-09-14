食品股八方雲集昨（13日）收在154元，掛牌上市短短5天、3個交易日就跌破承銷價155元，今（14日）股價持續走跌，盤中觸及149元低點，暫報151元，引起網友們熱議，有人點出，承銷價訂太高且食品股未來想像空間有限，是投資人卻步的主因，「太自以為是了，承銷訂太高」、「承銷太高，散戶才不想碰。」

八方雲集上周四（9日）掛牌上市，首日開出蜜月行情，當時盤中最高衝到172元，一度上漲超過10%，不過尾盤漲勢收斂，終場收在167元，上漲12元（或7.01%）。

掛牌行情只維持一天，隔日即出現跌勢，10日收在160.5元，下挫6.5元將近4%，昨八方雲集再跌超過4%，收在154元摔破承銷價155元，今股價仍跌跌不休，盤中觸及低點149元，終場收在150.5元。

八方雲集上市不到一周股價就跌破承銷價155元，引起PTT網友們熱議，有人認為，疫情影響還是很大，導致後市出現隱憂，「太貴了，散戶才不跟」、「直接變韭菜水餃」、「第一天抽中就該賣了，韭菜概念股」、「好不容易抽中，竟然賠錢了」、「預期中的，財務看起來就很爛，還開這價錢」、「韭菜股啊，現買現割最新鮮」。

此外，有網友點出，八方雲集承銷價訂太高是最大敗筆，「太自以為，股價高到扯」、「就太自以為是啊，才訂那麼高價」、「價錢訂太高了啦，這誰會想碰？」、「藏壽司才70，我猜鍋貼頂多60啦」、「賣水餃100多塊真的太貴，遲早跌到百元內」、「營收成長空間不大，就炒不動啊，股價怎麼漲」、「搞不好之後跌下來變存股，但現在太高了」、「訂155是誇張高就是，訂這樣的券商…」。

(時報資訊)

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