國家發展委員會主任委員龔明鑫將率領跨部會官員及民間企業代表大約65人的經貿投資考察團，於10月20日至30日訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛等3個中東歐國家，期盼進一步強化雙邊經貿投資合作，共同打造相互連結、具有韌性的民主供應鏈。

關於我國與立陶宛互設代表處的進度，外交部歐洲司司長陳立國表示，立陶宛來台設處的部分，涉及立國內部行政法律程序，我們耐心等待，時機成熟會協同立陶宛政府報告大眾。至於我國在立陶宛設立的「台灣代表處」，相關籌備工作持續進行當中，目前為止一切順利，適切時間一定會跟國人說明發展狀況。

此外，斯洛伐克跨部會訪團原訂要在九月底訪台，陳立國說，斯國訪團涉及雙方政府協調，將藉由這次經貿投資訪察團，雙方會進一步討論來訪細節。

外交部表示，台灣與斯洛伐克、捷克及立陶宛是共享自由、民主及人權價值，近來台灣與中東歐國家關係持續深化，各領域的交流與合作越趨密切，繼去年捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團歷史性訪台後，今年包括立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭等中東歐國家均捐贈我國疫苗，展現國際民主夥伴的團結與溫暖情誼。此外，台灣與立陶宛政府也達成共識，同意於今年下半年相互設處，為我國在中東歐及波海地區打開一扇新的經貿機會之窗。

外交部指出，這次疫情肆虐全球，嚴重影響各國經濟與人民生活，同時也凸顯穩定的關鍵產業供應鏈對民主國家的經濟韌性與安全至關重要。為了配合我國六大核心戰略產業的發展，並強化台灣與中東歐國家的經貿投資連結，此次經貿投資考察團邀請國內優勢產業、公協會及民間組織代表參加，期盼加強並拓展我國產業在中東歐國家的佈局，強化國際民主夥伴就供應鏈重組的合作，為雙方的人民創造和平、穩定與繁榮。

(時報資訊)