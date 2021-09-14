中國駐美國大使秦剛下排中)當地時間13日應邀出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動。(摘自中國駐美大使館官網) 中國大陸駐美國大使秦剛當地時間13日應邀出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動。秦剛稱，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性不來自中方；中美關係比作一艘巨輪，經貿合作一直是這艘巨輪的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，頂風破浪，奮力前行。

根據中國駐美國大使館網站，2021年9月13日，秦剛應邀出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動，美中貿委會董事會主席蘭博文、美中貿委會會長艾倫及美中貿委會董事會部分成員參加。

秦剛表示，9月10日，習近平主席同拜登總統通話時指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。這體現了中方致力於維護中美關係健康穩定發展的誠意，我的任務就是按照兩國元首達成的共識，和美方一道，搞好這個必答題，期待同美國工商界共同為此而努力。

秦剛說，中國經濟發展勢頭良好、前景可期。今年以來，中國經濟穩中加固、穩中向好，上半年國內生產總值同比增長12.7％，外貿增長27.1％，實際使用外資增長28.7％。國際貨幣基金組織預測，2021年中國經濟將增長8.1％，未來五年中國對世界經濟增長的平均貢獻率將超過1／4。

秦剛強調，習近平主席強調，中國將堅定不移推進高水準開放，保護產權和智慧財產權，增強政策透明度和可預期性。中國將為各國企業打造市場化、法治化、國際化的營商環境。中國已連續4年縮減外資准入負面清單，最新版清單減至 33項，凡是清單之外的領域一律實行內外資一致原則。在加入世貿組織時承諾開放100個服務部門的基礎上，中國又新增承諾開放22個部門。目前中國製造業和農業的外資股比限制已全部放開，包括金融在內的服務業開放正在加速推進。幾天前，習近平主席宣佈在全國推進實施服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區，成立北京證券交易所，支持創新型中小企業發展。

秦剛稱，根據美國商會的最新調查，美國工商界最擔心的是中美關係的困難和挑戰給工商界帶來的不確定性。如果我們把中美關係比作一艘巨輪，長期以來，經貿合作一直是這艘巨輪的壓艙石和助推器，越是風高浪急，我們越要把壓艙石加重，給助推器增力，使中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。面對你們對中美關係不確定性的擔憂，我能緩解你們的就是來自中方的確定性，即中國經濟前景光明，中國市場潛力巨大，中國對外開放的大門越開越大，中國一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。坦誠講，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

秦剛還表示，中國穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，在加強智慧財產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面取得積極進展。同時，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。但協議生效以來，美方仍不斷對華採取限制打壓措施，包括將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約了企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。事實證明，無論是對華搞301調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜。

(時報資訊)