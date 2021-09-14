【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數212.62點，漲0.34點；總計308家漲、354家跌、95家持平；委買7066369張、委賣4683640張；總成交值594.63億元。

(時報資訊)

#櫃買

延伸閱讀