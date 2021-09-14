【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17465.82點，漲19.51點；總計413家漲、452家跌、124家持平；委買27947501張、委賣19876083張；總成交值2133.69億元。

(時報資訊)

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