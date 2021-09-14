富邦產險獲准試辦「遠距視訊投保」，透過人臉辨識等技術，富邦產險表示，民眾投保即可免紙本、零接觸，還可享專人服務。

富邦產險表示，新冠疫苗持續到貨抵台，民眾對投保防疫險、疫苗險需求大增，因應新冠肺炎疫情下的遠距投保需求成長，該產險率先向金管會爭取視訊投保作業，並獲准成為產險業首家試辦視訊投保業者。

富邦產險「Next2U遠距視訊投保」結合科技「人臉生物辨識」、「電子簽名」加上「專人解說」的服務，提供客戶免紙本、零接觸、專人服務的新型態快速投保體驗。

富邦產險總經理羅建明表示，富邦產險創新推出「Next2U遠距視訊投保」，運用保險科技多重技術，包含人臉辨識、台灣大哥大Mobile ID（MID）、身份證文字辦識、真人語音辨識等，在加密的線上虛擬會客空間內，透過業務員的線上說明充分了解保障內容、申辦流程及保單條款等，安心、安全地完成線上親簽要保作業。此外，客戶於投保過程將採一次親簽、逐欄授權套入方式，省去過往逐頁逐項簽名的繁複流程，讓客戶專注在保障內容及條款的說明。

富邦產險表示，該產險提供多元投保方式，讓民眾有更多選擇，透過遠距視訊投保以加速投保流程、節省移動及紙本處理成本，並與富邦產險各類線上投保服務一致，提供投保後最快翌日就能生效，希望透過疫苗及防疫險的保障與支持，提高民眾接種疫苗的意願，實現「群體免疫」效果，發揮保險驅動社會的正向力量！

(時報資訊)

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