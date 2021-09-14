第一銀行「財管2.0」高資產業務於14日開辦，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶，申請成為高資產客戶，為吸引「億」級客戶往來，祭出黃金團隊陣容、多元商品及專屬權益等頂級服務，提供國際級私人銀行服務規格，打造一銀成為亞洲高資產財管品牌。

為提供高資產客戶頂級尊榮禮遇，一銀雙箭齊發，首先，與擁有30年國際VIP服務經驗的「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級之私人專屬醫療顧問，以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」，展現一銀對高資產客戶之永續經營決心。

另一方面，成為一銀高資產客戶還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，並增設高資產VIP客服專線，提供24小時即時服務，加上將於年底上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務，滿足客戶各項金融與生活的服務。

一銀表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求；同時為持續提升團隊專業能力，確保客戶的權益為優先，將選派人員向新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

在金融商品部分，將提供「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」，同時讓OBU客戶參與臺灣金融特色的商品，提供「OBU客戶台股衍生性金融商品」等新種商品，並規劃客戶需求導向之「私募基金」及「高保額人身保險」等商品；搭配導入外部投資顧問之投資觀點及投資資產配置建議，有效提升決策效率以及風險控管能力，提供高資產客戶精準且最適投組建議。

一銀已深耕臺灣逾百年，且擁有豐厚的中小企業客戶基磐，未來高資產業務將持續整合金控資源（證券、投顧、人壽等），並搭配國內188家營業單位及40處海外據點，以專業角度提供高資產客戶增值服務，推動財管業務再升級。

(時報資訊)

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