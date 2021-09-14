中國恒大（03333.HK）14日早公告，公司預計9月份物業合約銷售額將持續下降，導致公司銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

中國恒大稱，6月-8月份的銷售額分別為716.3億元（人民幣，下同）、437.8億元和380.8億元，呈下降趨勢。9月份通常是中國房地產行業的銷售高峰期，恒大認為，由於對公司的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，公司預計9月份銷售持續大幅下降。

恒大又表示，為緩解流動性問題採取的其他措施未取得預期效果，出售恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666）等集團成員的權益尚未取得重大進展；出售位於香港的辦公大樓未按預期時間完成；集團兩家子公司未能按期履行擔保責任及有關流動性問題的更新。

恒大強調，考慮到上述改善流動性困難、挑戰及不確定性，公司無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務。如果公司不能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權人要求債務加速到期。這將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

對於加強緩解流動性問題的措施，中國恒大稱，將繼續調整專案開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業）及引入投資者增加公司及附屬公司股本。

(時報資訊)