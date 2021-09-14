西門子歌美颯離岸風力再生能源(下稱西門子公司)台中港機艙組裝廠，今(14)日正式開幕啟用，為台中港離岸風電國產化專區進駐業者第一家開廠的業者，也代表台灣離岸風電國產化開始進入新的里程，並預告台灣將進入離岸風場建置高峰期。

西門子公司於108年8月在台中港承租3公頃土地，並於109年1月開工興建廠房，期間歷經台中市政府都市審議規範調整之政策變化及全球新冠肺炎疫情得爆發與蔓延，在種種挑戰與困難下，仍順利於2年內完成廠房興建。

西門子機艙組裝廠啟用，將率先成為台中港離岸風電國產化專區第一家進入投產的離岸風電國產化業者。

台灣港務公司董事長李賢義表示，離岸風電政策為台灣綠能發展重要政策之一，台灣除頃力推動離岸風電各項政策，並戮力於離岸風電風機組件國產化這項能源轉型之重要的政策目標。西門子公司為離岸風電風機國產化打頭陣，也是最早面臨港區內各項基礎設施檢驗及適應各種新管理規則的企業，港務公司一直與西門子公司密切合作共同面對各項挑戰，雙方並肩作戰共同為風電產業努力。

台中港務分公司總經理盧展猷對西門子公司在台中港逐步擴廠的決定表示感謝，除目前已擴增1.5公頃廠區因應未來出貨需求，未來也期待西門子公司在擴建規模與發展之際，仍能選擇在台中港開枝散葉，以台中港作為西門子公司離岸風機重要的生產地與出口港。

離岸風電國產化政策能引進國際技術帶動國內展業轉型，為台灣創造綠色經濟產業價值，達成永續環境之願景。台中港務公司表示，作為港口經營者，參與離岸風電產業發展的過程，除與業者共同面對、攜手解決國內產業轉型的任何困難，並共同培植與蓄積台灣綠色能源的產業能量。

（西門子歌美颯台中港機艙組裝廠，今日開幕啟用。圖/台中港）

(時報資訊)