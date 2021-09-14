綁定合庫實體信用卡刷滿5000元，除領取政府補助5000元外，合庫再加碼送500元(限量1.5萬名)，刷滿8000元，再多送200元(限量5000名)，最特別的是共同綁定的另外4個人各刷滿5000／8000元，合庫也納入回饋，最高多送3500元，讓消費者有感回饋。

此外合庫力挺卡友再加碼舉辦「全卡友同樂會」，110年12月31日前六大通路皆享5％現金回饋，每正卡人最高200元(限量5000名)。六大通路有：

一，旅遊透氣：飯店、民宿、渡假村、餐廳、旅行社。

二，相約美食：餐廳、飯店。

三，交通漫遊：台鐵、高鐵、加油站。

四，逛街購貨：新光三越、SOGO、遠東、中友百貨、漢神百貨、台北101、家樂福、大潤發、愛買。

五，健身運動：World Gym、健身工廠、CURVES。

六，藝文展演：影城、大型表演場、售票商、文創園區及博物館。

另外合庫今年再度與旅行業龍頭雄獅旅行社合作，消費滿5000元再送1000元現金抵用券(每月限量200名)。合庫另有舉辦五倍券綁定台灣Pay多項優惠，並可參加早鳥天天抽萬元、百萬現金加碼抽、振興購物速配等抽獎，吃喝玩樂全都回饋。

(時報資訊)