【時報-台北電】14日A股三大指數開盤漲跌不一走勢分化。早盤鴻蒙概念大幅拉升，半導體晶片股回暖，CRO概念走強；有色、鋼鐵等週期板塊走弱，證券、環保板塊表現低迷。盤中指數緩步上行，創業板指漲幅一度擴大至2.5%，帶動滬指探底回升翻紅。白酒、網路安全等板塊拉升走強，鹽湖提鋰、鋰電池板塊活躍；北交所概念、雲遊戲、銀行板塊表現低迷。有色金屬不振，怡球資源、錫業股份、中金嶺南、華峰鋁業、章源鎢業等遭遇重挫。
午間收盤，滬指漲0.05%，報3717.26點；深成指漲0.63%，報14798.01點；創指漲2.13%，報3262.21點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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