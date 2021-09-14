【時報-台北電】14日A股三大指數開盤漲跌不一走勢分化。早盤鴻蒙概念大幅拉升，半導體晶片股回暖，CRO概念走強；有色、鋼鐵等週期板塊走弱，證券、環保板塊表現低迷。盤中指數緩步上行，創業板指漲幅一度擴大至2.5%，帶動滬指探底回升翻紅。白酒、網路安全等板塊拉升走強，鹽湖提鋰、鋰電池板塊活躍；北交所概念、雲遊戲、銀行板塊表現低迷。有色金屬不振，怡球資源、錫業股份、中金嶺南、華峰鋁業、章源鎢業等遭遇重挫。

午間收盤，滬指漲0.05%，報3717.26點；深成指漲0.63%，報14798.01點；創指漲2.13%，報3262.21點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
14:30
香港恆生
25442.31 -371.50(1.44%)
14:51
上證指數
3661.78 -53.60(1.44%)
14:51
深圳成指
14620.26 -85.57(0.58%)
14:51
英國FTSE
7068.43 0.00(0.00%)
09/13
法國CAC
6676.93 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15701.42 +91.61(0.59%)
09/13