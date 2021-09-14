香港股市14日早盤小幅開高13點，早盤時段一度由升轉跌，最多下跌177點來到早盤最低25,636點，其後一度回升。恒大因14日公告銷售表現不如預期，流動性持續趨緊，導致恒大系股票全數下跌，拖累恒指大盤走低。

截至14日中午收盤，恒生指數收報25,800.87點，下跌12.94點，跌幅0.05％。國企指數報9,208.6點，下跌30.39點，跌幅0.33％。紅籌指數中午收報4,048.32點，上漲10.03點，漲幅0.25％。

恒大系股票低迷，中國恒大跌10％，恒大物業跌8.3％，恒大汽車跌近23％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
14:30
香港恆生
25442.31 -371.50(1.44%)
14:51
上證指數
3661.78 -53.60(1.44%)
14:51
深圳成指
14620.26 -85.57(0.58%)
14:51
英國FTSE
7068.43 0.00(0.00%)
09/13
法國CAC
6676.93 0.00(0.00%)
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德國DAX
15701.42 +91.61(0.59%)
09/13

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