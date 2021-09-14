香港股市14日早盤小幅開高13點，早盤時段一度由升轉跌，最多下跌177點來到早盤最低25,636點，其後一度回升。恒大因14日公告銷售表現不如預期，流動性持續趨緊，導致恒大系股票全數下跌，拖累恒指大盤走低。
截至14日中午收盤，恒生指數收報25,800.87點，下跌12.94點，跌幅0.05％。國企指數報9,208.6點，下跌30.39點，跌幅0.33％。紅籌指數中午收報4,048.32點，上漲10.03點，漲幅0.25％。
恒大系股票低迷，中國恒大跌10％，恒大物業跌8.3％，恒大汽車跌近23％。
(時報資訊)
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