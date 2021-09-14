在9月13日晚間舉行的智慧辦公新品發布會上，華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，3個月時間裡Harmony OS 2升級用戶數已突破1億。
據第一財經報導，該消息也刺激14日早盤的華為鴻蒙概念上演漲停潮，截至上午盤中，潤和軟體漲幅達20％，傳智教育、常山北明、拓維信息等漲停，九聯科技漲19％、誠邁科技、科藍軟件漲約16％。
華為輪值董事長徐直軍在今年5月演講中表示，華為計畫2021年將國內1＋8的設備全面升級到Harmony OS，預計到2021年年底整體會超過2億台。同時第三方合作夥伴也在進行全面匹配，包括智慧家居、健康出行、教育、娛樂、辦公等各類終端，預計到年底將有超過3億台設備使用Harmony OS。
(時報資訊)
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