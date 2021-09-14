【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲央行總裁周二發表演說時表示，為了防止疫情擴散而實施的封鎖措施將導致本季經濟急劇萎縮，但他有信心，一旦在第四季（10~12月)放寬防疫限制，經濟活動將迅速反彈。

　澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）亦重申，有鑑於薪資增長仍然低迷不振，央行在2024年以前不會升息。

　澳洲央行上周二宣布維持基準現金利率不變，仍為歷史低點0.1%。且儘管國內疫情延燒，該央行仍然決定按原先計畫於9月開始縮減大規模購債計畫，但同時也將這個量化寬鬆（QE）計畫至少延長至明年2月中旬，被視為是偏向鴿派的讓步之舉。

洛威並反駁市場對央行將在2022年底和2023年升息的預期。他表示，這些預期與我剛才提到的情況相去甚遠，很難理解為什麼會預測在明年或2023年初升息，「雖然在這段期間其他國家的政策利率可能提高，但我們的薪資和通膨情況大相逕庭」。　

　該澳洲央行總裁承認雪梨、墨爾本和坎培拉封城可能使澳洲第三季（7～9月）經濟萎縮至少2%，也有可能跌得更多。他表示，澳洲失業率料將在短時間內超過5.5%，澳洲7月失業率為4.6%。

　洛威表示：「這是一個重大挫折，但很可能只是暫時的，我們預期經濟將在第四季重拾增長，且復甦將一直持續到2022年。

　這個樂觀預測是基於該國現正全力衝制疫苗接種率，可望使防疫限制措施第四季鬆綁。

　過去5年澳洲的核心通膨率一直低於央行設定的介於2%～3%目標區間，決策官員認為通膨率必須重返並持穩於這個區間才會開始升息。洛威表示，這需要薪資增長率從目前的1.7%提速到超過3%，可能要等到2024年才會實現。

(時報資訊)

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