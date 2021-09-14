中秋連假將至、本土疫情未歇、美國聯準會（Fed）決策會議等重磅事件在即，市場態度觀望、盤面資金「大降溫」。台股量縮人氣退場，投信季底作帳股「挺身而出」，晶宏（3141）、環球晶（6488）、健策（3653）投信連買逾五日，股價14日「力撐盤上」，投信「一面作帳、一面獲利了結」，相關個股仍有戲。

法人指出，距離季底作帳時間仍有逾兩周，投信目前做法可能是「一面作帳、一面獲利了結」，且當中呈現中小作帳股個股各自偏強格局。

觀察投信近期連買股，包括晶宏、聯茂、環球晶、健策、台塑、智原、中租-KY、譜瑞-KY、元太，分別獲投信連四至十日買超，股價14日也逆勢力守盤上。其中，健策、智原更大漲逾3％。

此外，鋼鐵指標股中鋼13日不僅在外資、投信買超排行中都是第一名，投信更是自3日起連七日買超2.05萬張，激勵股價14日盤中持續買單敲進、朝平盤靠攏，盤中跌幅收斂至0.37％。

台股近期買盤縮手，加權指數以盤代跌、等待反攻訊號。法人預估，中秋節將是投信作帳重要「分水嶺」，尤其Fed利率決策會議所宣布之貨幣政策，將決定美股將會「利空出盡」抑或「利空實現」。預期中秋節後，待內資疑慮淡化後，投信搶拚績效，「投信力挺股」將仍有異軍突起機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意