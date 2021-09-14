【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行「財管2.0」高資產業務於今(9月14日)正式開辦，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新台幣1億元以上之客戶。第一銀目前銀行往來具規模中小企業近萬家，且多與銀行往來長達二、三十年，這些族群將成為一銀鎖定的高資產客戶核心客群，一銀期望明年底財管2.0能達到160位客戶的目標。

為提供高資產客戶頂級禮遇，第一銀行雙箭齊發，首先，與擁有30年國際VIP服務經驗的「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求；另外，成為第一銀行高資產客戶還可享「第一銀行GLORY+世界卡」權益升級服務。

第一銀針對「億」級客戶，祭出黃金團隊陣容、多元商品及專屬權益等頂級服務，提供國際級私人銀行服務規格，目標打造第一銀行成為亞洲高資產財管品牌。

第一銀行表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求；同時為持續提升團隊專業能力，確保客戶的權益為優先，將選派人員向新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

在金融商品部分，將提供「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」，同時讓OBU客戶參與台灣金融特色的商品，提供「OBU客戶台股衍生性金融商品」等新種商品，並規劃客戶需求導向之「私募基金」及「高保額人身保險」等商品；搭配導入外部投資顧問之投資觀點及投資資產配置建議，有效提升決策效率以及風險控管能力，提供高資產客戶精準且最適投組建議。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意