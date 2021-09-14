受惠南山人壽前8月獲利大幅飆升，累計今年已海賺500多億元，刷新史上獲利最高紀錄的利多激勵，加上除權行情登場，南山人壽背後大股東之一的「潤泰家族」潤泰全（2915）、潤泰新（9945），在除權行情推升下，今（14）日股價high翻，雙雙再度成功攻頂。

今天早盤，潤泰全直接叩關133元，漲幅逾3.5％，再創歷史最高點，盤中最高大噴出至134元。

至於潤泰新，盤中則強勢攻頂，衝上82元以上，漲幅0.6元，盤中最高一度達83元。

南山人壽今年獲利持續飆高，上半年財報令人驚豔，前8月累計獲利高達401.87億元，使得藉由潤成投控轉投資南山人壽的潤泰「雙雄」，享受豐沛的轉投資獲利，上半年合併財報雙雙繳交出亮眼的成績單。

其中潤泰全上半年每股稅後純益高達19.16元，潤泰新上半年EPS也高達7.16元，雙雙改寫歷年同期最高紀錄。

日前南山人壽公布前8個月獲利，以稅後淨利504.21億元改寫歷年新高，加上昨（13）日潤泰全公告，訂除權交易日為10月4日，配發股票股利3元，也讓潤泰「雙雄」今天一開盤，股價就應聲大漲。

潤泰全是透過持股23％的潤成投控，間接轉投資南山人壽，另外還是潤泰新的大股東之一，持股比率達25.7％，這兩隻獲利強大的金雞母，使得已轉型為控股公司的潤泰全，儘管前8月營收僅18.73億元、年減4.8％，但靠著轉投資事業的貢獻，獲利也飆高到破表。

至於潤泰新，近兩年房地產本業每年都有新案完工入帳，今年則以第二季開始交屋入帳的板橋「潤泰峰匯」、新成屋豪宅「潤泰敦峰」銷售挹注，為房地產本業主要業績。

另外，潤泰新還透過持股25％的潤成投控，享有轉投資南山人壽獲利，再加上潤泰新也持股潤泰全達11.63％、持股潤弘40％、持股潤泰材26％、持股日友環保則高達26％，因此合併財報呈現多元獲利來源，貢獻可觀的成長動能。

潤泰新累計前8月營收達181.11億元，年增64.5％，9月23日為除權交易日，預計配發股票股利4元。

潤泰新表示，最近疫情逐步緩和，預計推案計畫將集中在台北市，包括推出大安區「潤泰大安富陽」、「青田618」及信義區「潤泰信義」等三案。

展望2021年業績成長動能，法人依南山人壽獲利成長動能估計，潤泰全今年有機會大賺2個股本、刷新史上最高紀錄，潤泰新也可望獲利創新高。

至於2022年，潤泰新表示，預計將有「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」、「犁和段公辦都更」、「青田街案」等四大完工新案，房地產本業可望維持高水準演出。

（受南山人壽獲利大噴出激勵，潤泰雙雄股價雙雙再度攻頂！圖為潤泰創新國際董事長簡滄圳。圖／蔡惠芳）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意