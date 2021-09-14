韓國反托拉斯監管機關14日（周二）向Alphabet的谷歌開罰2,070億韓元（1.7664億美元），指稱這家美國科技巨擘濫用Android市場主導地位，限制行動作業系統（OS）的市場競爭。

韓國公平交易委員會（KFTC）針對谷歌是否阻止當地智慧型手機廠商客製化Android OS進行調查，裁定谷歌濫用市場主導地位，指控谷歌要求智慧型手機廠商簽訂關於應用程式授權協議時，亦須遵守「反分裂協議（AFA）」，這已違反市場競爭原則。

最新罰款也意味谷歌在韓國再踢鐵板。本月稍早，韓國國會通過新法，禁止谷歌、蘋果等主要應用程式商店營運商強迫軟體開發者使用內部付費系統，營運商也不得透過程式內購買收取佣金。

KFTC指出，此為該機構歷來金額第九高的罰款。

(時報資訊)

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