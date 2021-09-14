9月15日將有人民幣（下同）6,000億元中期借貸便利（MLF）到期，專家普遍預期，中國人民銀行可能繼續進行縮量續作，操作利率料將維持不變。

證券日報報導，9月份以來，人行持續低量滾動開展7天逆回購，操作利率維持2.2％不變。從近期MLF操作情況來看，人行在7月、8月均採取了縮量續作。同時，截至8月份，MLF操作利率已經連續17個月維持在2.95％。

對於9月MLF的操作量，蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，人行可能繼續進行縮量續作。陶金指出，當前銀行體系流動性處於合理充裕狀態，但9月份在政府債券發行加速、信用重回擴張的情況下，銀行體系的中長期流動性趨緊。考慮到前期降準資金規模較大，流動性持續充裕，同業存單利率也維持較低水準，短期內繼續放量釋放中長流動性的必要性不大，因此9月份MLF續作的規模不會很大，很可能繼續縮量續作。

中國銀行研究院研究員梁斯則認為，9月份MLF可能進行等額續作，主要有兩方面因素對流動性需求帶來壓力：一是9月15日的6,000億元MLF到期將形成「抽水」效應。二是專項債發行提速會產生流動性需求，也可能對流動性總量帶來一定干擾。整體看，9月份市場流動性壓力不大，預計人行將繼續運用公開市場操作等方式投放流動性，預計MLF大概率將進行等額續作，以保持流動性總量平穩。利率也將維持不變。

(時報資訊)