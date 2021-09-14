工業用縫紉機零件大廠強信-KY因大陸紡織業景氣復甦、全球成衣市場庫存消化速度強勁，帶旺工業縫紉機廠對於刀具、針件組等零配件需求殷切，8月合併營收不單創2019年5月以來單月新高，也改寫同期新高。強信預期，東南亞疫情嚴峻，轉單效益逐漸發酵，第四季又是傳統旺季，單月營收有機會續創近年新高。

強信8月合併營收攀升至1.59億元，月增1.85％，年增幅達44.77％，不單改寫同期新高，也創28個月以來單月新高。前八月合併營收10.76億元，年成長45.85％。強信預期，第四季是傳統旺季，全球成衣市場終端庫存消化速度強勁，加上近期東南亞疫情嚴峻，部分成衣業逐漸將訂單轉回大陸生產開始發酵，營收可望維持逐月增長趨勢。

強信表示，強信訂單能見度看到第四季，且第四季原本就是傳統旺季，今年營運表現逐季成長可期。今年營運主要成長動能來自於全球成衣市場需求強勁，尤其歐美解封後引發的報復性消費，帶動終端庫存消化速度強勁，使得工業縫紉機廠對於刀具、針件組等零配件訂單增溫。此外，自動化裝置產品占強信整體營收比重約13％而躍升第二，也因工業縫紉機廠為提高產品附加價值，加大採購力道，將是今年成長最快速的產品。

強信強調，強信主要市場在中國大陸，大陸目新冠肺炎疫情程度相較他國穩定，自去年第四季以來，成衣訂單轉向大陸生產效益而受益，尤其，下半年以來，轉單效應更為明顯。主要係由於東南亞地區疫情爆發，已嚴重衝擊當地製造業，尤其越南是東南亞成衣主要生產國之一，根據當地紡織和服裝協會統計，今年以來有逾三成成衣廠倒閉，成衣廠只好轉單至大陸生產，也將成為強信第四季旺季效應以外的另一波成長動能。

強信指出，強信正縮短新員工學習曲線，會是未來最重要的工作之一，強信因應全球成衣市場強勁需求，提前至第一季大舉招聘新員工，相較其他製造組裝業，強信屬機械行業，熟手員工養成時間更長。強信近年也致力內部自動化生產效率的提升，目前產線生產效率高於過去全盛時期，強信仍會持續強化內部自動化程度，用以解決現有中國大陸普遍存在的缺工與高人力成本問題，也有助消化現有訂單。

強信指出，強信提高內部自動化程度的同時，也投入智能針織自動化設備的開發，目前已有多項整合性產品陸續送樣，並已有出貨實績，今年內應可望看到明顯成果。

(時報資訊)

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