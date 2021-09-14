【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數212.99點，漲0.71點；總計317家漲、344家跌、81家持平；委買6877713張、委賣4526501張；總成交值504.60億元。

(時報資訊)

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