【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17487.39點，漲41.08點；總計431家漲、429家跌、121家持平；委買27212404張、委賣19177384張；總成交值1769.97億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀