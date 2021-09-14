【時報記者郭鴻慧台北報導】慧智(6615)推出專為前列腺癌標靶治療設計的基因套組與BRCA1/2 ctDNA基因檢測，能於2至3周內幫助辨別前列腺癌，及是否有引發其他類型癌症的可能性，前列腺癌每年新診斷人數超過6000人，預估有3成的患者可進行檢測受惠。

慧智基因總經理洪加政表示，慧智基因癌症基因檢測除了BRCA1/2基因之外，在前列腺癌部分，更推出包含「21個同源重組修復 (Homologous recombination repair，HRR) 及DNA修復相關基因突變檢測」和「微衛星不穩定 (Microsatellite instability，MSI) 檢測」檢測套組，能從腫瘤組織或是血液中檢測出針對HRR基因有異常突變的轉移性荷爾蒙療法無效前列腺癌 (metastatic castration-resistant prostate cancer，mCRPC) 病患，以及患者是否具有會引發「林奇症候群」（Lynch syndrome）這類非息肉性結直腸癌的可能性。

基因檢測帶動了「標靶治療」的新紀元，前列腺癌病患除了可以透過BRCA基因檢測，提前了解合適的治療選擇外，透過最新的ctDNA基因檢測，可以更精準的掌握基因表現狀態，制定合適治療方針。

據工研院推估全球精準健康市場2025年將提升至5,847億美元，年成長率為12.8%，隨著基因檢測技術、基因體學、資訊科學和醫療技術的快速發展，客製化的精準醫療將是醫療產業的未來，過往以治療為主的醫療習慣將成為歷史，愈來愈多的研究證實癌症是基因產生突變所造成，透過基因檢測將能提早診斷、客製化精準治療，才能有效的預防及對抗癌症。

(時報資訊)

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