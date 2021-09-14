【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組廠宇瞻(8271)8月營收約6.9億元，年增49.92%，月減約3.5%；前8月營收57.9億元，年增21.33%。第三季DRAM價格續小漲，有利營運仍有不錯的表現。

第三季以來，記憶體價格仍小漲，市場需求平穩，宇瞻7、8月營收平均仍有約7億元，惟比第二季單月平均營收7.6億元下滑。

宇瞻第二季單季EPS為1.68元，創下公司上市以來單季最佳表現；上半年EPS為2.91元，同樣為歷年同期新高。主要受惠記憶體漲價以及公司的三大營運策略加持。

宇瞻日前舉行線上法人說明會，總經理張家騉表示，DRAM價格第三季持續小漲，第四季市場看法不盡相同。NAND Flash方面，第四季仍有短期缺料狀況等現象，隨著全球疫情的變數升高，第四季價格可能持平。

張家騉指出，DRAM第三季合約價微幅成長，第四季則未明，短期現貨價格下滑。供給方面，全球只有三大原廠使供給受限，有部分非主流規格產品仍然很缺。整體而言，業界對於第四季DRAM看法並不一致，過去至今的重複下單，封測產能不足，晶片短缺等仍是隱憂，料源供應方面仍有長短料的現象，疫情是否惡化或是趨緩也是重要的觀察指標。

宇瞻第二季營收22.86億元，毛利率上揚至19.41%；營業淨利2.13億元，歸屬於母公司業主淨利1.69億元，基本每股盈餘1.68元。上半年營收43.85億元，毛利率18.4%；營業淨利3.64億元，歸屬於母公司業主淨利2.93億元，基本每股盈餘2.91元。

(時報資訊)

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