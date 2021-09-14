美眾議院民主黨議員提出最新電動車補助方案，新增由美有工會組織的車廠製造的電動車則可獲得4,500美元的額外減稅優惠，立即引起特斯拉、豐田、本田等在美沒有工會車廠的抗議。

豐田（Toyota）致函國會指出，此方案歧視將近一半、沒有隸屬工會的美國車廠員工，呼籲國會否決這項計畫。本田汽車也提及，對那些辛苦工作的美國車廠員工不公平，只因這些人並未屬於工會。

特斯拉執行長穆斯克12日（周日）在推特發文，表示電動車獎勵方案根本是由福特和UAW遊說人士所提議的，看不出對美國納稅人有什麼好處。

最新提案使底特律三大車廠通用、福特、Stellantis最受惠，因為這些業者在有全美汽車工人聯合會（UAW）代表的廠房組裝車輛。此案擬於周二在眾院歲入委員會進行表決。

(時報資訊)