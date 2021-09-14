第四季金融市場面臨三關鍵，即全球經濟面臨質與量的轉變、政府政策可能轉向、消息面牽動金融市場風水輪流轉，關注中美政策動向、全球企業最低稅負制，及德日選後政經情勢，另第26屆聯合國氣候變遷大會將登場，預期加速推動碳中和政策、經濟及產業轉型，透過基建及公用事業基金掌握綠色商機，迎接新興亞洲、陸股旺季行情。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，許多公用事業公司將積極投資於減少碳排放，以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除公用事業產業外，涵蓋運輸的付費道路／鐵路／機場、通訊及再生能源等產業，如鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是ESG趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，亞洲小型股適合作為長期投資核心標的，因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，能發揮多元分散效果。現階段透過側重於大陸、台灣、印度、南韓等積極進行改革的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。

(時報資訊)