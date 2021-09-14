受到變種病毒威脅經濟復甦、通膨、大陸政策監管趨嚴等衝擊，第三季金融市場波動加大，所幸聯準會（Fed）主席鮑爾表示今年內可能縮減購債但不急於升息，加上美國國會通過3.5兆美元預算框架、參議院通過基礎建設法案，激勵美股及科技股頻創新高。

富蘭克林證券投顧表示，統計第三季以來全球股市上漲3.5％，主要類股當除科技股續揚外，生技醫療漲幅也超過4％，同步扮演撐盤要角，第四季股票布局建議靠攏趨勢財及機會財，依照風險偏好，選擇創新成長的科技與生技產業。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。

數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，三大理由支持生技股後市，第一是人口老化需求推動產業增長，第二是新藥研發給產業帶來成長動力，生物創新藥物、腫瘤標靶藥物的研發不斷取得突破性進展，讓無藥可醫的疾病看到治癒的希望，生物科技的發展為產業帶來增長機會。

第三是評價低估具成長空間，隨著全球許多地區重新開放，生技產業也開始恢復相關的研發臨床試驗以及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股將有成長空間。

(時報資訊)