數位浪潮和產業轉型會讓某些工作消失，也會讓某些職務變得熱門。104旗下104玩數據觀察近五年工作機會數增幅較大、且符合當前浪潮的2021年十大新興熱門職務，包括：數位轉型專家、客戶成功經理、資料科學家、DevOps工程師、線上互動教師、資安工程師、全端工程師、生理訊號工程師、沉浸式體驗工程師、商務拓展經理。需求升高主因數位化浪潮，近兩年Covid-19疫情升高也具推波助瀾之效。

到底哪些工作掌握未來趨勢？104玩數據公布「2021年十大新興熱門職務」，首先以「數位轉型專家」最熱門，產業數位化讓傳統行業透過互聯網，為研發、生產、製造、銷售等流程創造更大的價值。近期疫情大幅改變人們生活，線上會議取代實體，APP外送取代上餐館，加碼催化數位人才需求激增。5年來工作數增幅達963％，平均月薪可達6萬。

此外，客戶成功經理（CSM，customer success manager）也炙手可熱。104玩數據指出，企業與顧客的關係已從一次銷售，進化為長期夥伴關係。傳統客戶經理已升級為客戶成功經理，不只對客戶銷售，更要協助客戶成長。多數客戶成功經理具備業務或行銷經驗，客戶購買前，客戶成功經理先給專業建議，客戶購買後，客戶成功經理提供完整售後服務，幫客戶創造最大價值，顧客也協助企業獲取更好的收益。5年來工作數增幅達873％，平均月薪近5.7萬元。

而大數據已經成為時代顯學，推升「資料科學家」需求上升。企業累積龐大的數據，將雜亂無章的資料轉變成有用的資訊，把數據變黃金。《哈佛商業評論》已將資料科學家譽為21世紀最性感的工作。5年來工作數增幅達284％，平均月薪7.8萬元。

而疫情之下，遠距學習已成趨勢，也帶動「線上互動教師」搶手，彈性的學習時間、反覆瀏覽學到會是線上學習的優勢，疫情發燒，線上課程能避免染疫風險，全球知名線上學習平台Coursera、Duolingo入選今年《時代雜誌》全球100家最有影響力公司。愈來愈多老師或專業人士，斜槓兼職替自己加薪。5年來工作數增幅達238％，平均月薪4.1萬元。

另外如，DevOps工程師、資安工程師、全端工程師Full-Stack Engineer、生理訊號工程師、沉浸式體驗工程師、商務拓展經理等，都是受到數位化浪潮以及疫情所帶動，而新興的熱門職位。

(時報資訊)