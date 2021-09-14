中國社會保障基金理事會14日公布，2020年，基本養老保險基金權益投資收益額人民幣（下同）1,135.77億元，投資收益率10.95％。該收益高於2019年的9.03％水準，也遠高於受託運營以來年均投資收益率。

路透報導，根據中國社會保障基金理事會官網公布的全國社會保障基金理事會基本養老保險基金年度報告顯示，2020年已實現收益853.27億元（已實現收益率8.5％），交易類資產公允價值變動額282.5億元。

基本養老保險基金自2016年12月受託運營以來，累計投資收益額1,986.46億元，年均投資收益率6.89％。

報告稱，面對疫情衝擊，充分發揮長期資金在境內證券市場中的穩定器作用，在防範市場風險的同時努力提高投資回報。完善固定收益產品布局，強化銀行存款信用風險管理。同時，推動養老基金以直接股權投資方式開展投資，參與重大專案直接投資。

中國全國社會保障基金理事會此前發佈的2020年社保基金年度報告顯示，2020年社保基金投資收益額3,786.6億元，較2019年增長近30％，投資收益率15.84％，遠高於社保基金自成立以來的年均投資收益率8.51％，也高於去年上證指數13.87％的漲幅。

(時報資訊)