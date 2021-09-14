（中山管院EMBA執行長林豪傑（左）、遠傳電信副總李明憲（右），於「全球大勢論壇」活動。圖／中山大學提供）

面對新冠病毒疫情的挑戰，數位轉型已成為企業因應變局的最重要策略，由中山-同濟雙學位EMBA（CSEMBA）於9月10日在台北舉辦之全球大勢論壇，特別邀請到遠傳電信企業產品服務管理處副總李明憲擔任主講嘉賓，以「5G助力企業數位轉型」為題發表演講。

李明憲指出，台灣已正式步入5G時代，加上後疫情時代來臨，帶來了新秩序、新常態和新契機。企業在數位轉型的過程中，一方面要從人才、流程、組織等層面著手，讓數位化的思維融入企業的DNA，才能為企業重塑敏捷的數位化體質；另一方面，善用各種新科技的輔助，像是5G結合大人物（大數據、人工智慧、物聯網）以及雲端、資安等技術，將能幫助企業快速實現提升營運效能、優化客戶體驗、再造商業模式等數位轉型的目標。

李明憲指出，「4G改變生活、5G改變社會」，5G在台灣已經落地的場景，走在最前端的是與民生息息相關的「5G遠距診療」，為偏鄉居民改善交通不便、醫療資源不均的痛點。

遠傳自去年在台東縣導入全台第一個5G遠距診療場域，藉由5G網路的高速傳輸特性，即時傳送生理數據和影像至醫學中心的專科醫師端進行會診，有效節省民眾及醫師看診往返時間，透過以網路取代馬路，提升偏鄉醫療照護水準。

此外，遠傳與台達電子合作打造的全國第一座5G智慧工廠，結合5G企業專網，讓產線備料透過5G智慧導引有效提升效率，單位面積產值提升75％、人均產值提升69％，充分展現5G在智慧製造的商用價值。

中山大學管院EMBA執行長林豪傑指出，中山大學EMBA這幾年的表現十分亮眼。除了以全國唯一之姿連續6年進入英國《金融時報》（Financial Times）全球百大EMBA排行榜，2021年奪得全國EMBA商管聯盟個案競賽兩個冠軍、一個銀獎、一個最佳創新獎，並開辦叫好又叫座的後EMBA「西灣生生塾」學程外，CSEMBA更是台灣最獨特的雙學位EMBA學程，不僅直接與大陸EMBA影響力前5名的百年名校上海同濟大學EMBA學員合班上課，而且每個月僅上課一次、每次四天，十分方便企業家安排行程。

CSEMBA學員均為來自台灣與大陸各地的企業菁英，符合資格可同時取得中山與同濟兩所名校的管理碩士學位，是企業家「佈格局、拓人脈」的最佳選擇。

本年度（第十一屆）招生活動已經開始，報名期間為9月22日（三）至10月13日（三）下午17：00，只要工作年資滿五年均可報考。正式開學日期為2022年春季，剛好可以掌握後疫情時代大陸經濟V型反轉的契機，詳情請洽官網。

(時報資訊)

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