陶瓷面磚產業近年因東南亞進口品低價傾銷，使全台產品售價大跌，紛紛被迫停窯、減產，日前經濟部貿調會就印度、越南、馬來西亞及印尼陶瓷面磚反傾銷案最後認定產業損害成立。對此，台灣陶瓷公會理事長林榮德表示，涉案國長期低價傾銷，影響全台產業發展與陶瓷產業就業人口的就業權，甚至無法存活，實在是忍無可忍、無計可施，才在去年提出該案捍衛權利。

磁磚是最重要的表面建材，比例佔80%以上，具有耐用、好保養的特性，好的磁磚是正常使用可以有超過10年的壽命，不良磁磚在2~5年就會出問題。林榮德指出，進口印度及東南亞磁磚的品質差參差不齊、供應不穩，相較MIT精品差，無法提供建案良好的品質與材料，影響消費者居住品質。然而消費者只憑目視不容易分辨好壞，必須有政府的認證及儀器的檢測才可以知道。因此不應只在乎價格上小差異，選擇好品質國產磁磚才是正確的做法，對許多消費者來說選擇磁磚是一輩子的事情，因為要再換都不容易。

林榮德表示，低價傾銷造成損害是已成事實，沒有課徵臨時反傾銷稅，大量傾銷全台，破壞市場價格與秩序，確實已經給全台陶瓷面磚產業造成嚴重的損害。經濟部貿調會已認定國內產業受到實質損害之事實，呼籲一定要對涉案國傾銷貨物課徵合理反傾銷稅，才能終止涉案國傾銷進口的不公平競爭，讓陶瓷面磚產業可以在台灣永續經營。

(時報資訊)