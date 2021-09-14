【時報-台北電】小米今日發佈智能眼鏡。據官方介紹，該眼鏡通過MicroLED光波導顯像技術，提供資訊顯示、通話、導航、拍照、翻譯等功能。
小米智慧眼鏡集成497顆微型感測器和通訊模組，不僅僅是手機的「第二塊螢幕」，而是具有獨立操作的全新智慧終端機。除了基本的通知顯示、通話等，也可獨立完成導航、拍照、提詞器、圖像和自研語音即時翻譯等功能。
利用眼鏡前方的攝像頭，還可以實現快速「拍照」和「拍圖翻譯」的功能，利用內置麥克風和小米AI實驗室機器翻譯團隊自研演算法，也可以實現「即時語音翻譯」的功能，將對方說的話即時轉為文字並進行翻譯。而且指示燈會在攝像頭工作時亮起，提醒被攝人保護隱私。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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