【時報記者任珮云台北報導】台、日產業跨國合作再添一樁!台新金(2887)旗下台新證券穿針引線下,日本Beauty Experience(b-ex)正式成為國內髮妝知名品牌歐萊德的策略性投資人,未來雙方除了在技術上密切合作,也將共同開拓日本及國際市場,台、日髮妝品牌跨國合作受到業界關注。

台新證券董事長郭嘉宏表示,產業跨國合作已是企業追求成長並爭取國際市場的重要策略,台新證券積極發展的投資銀行業務,很榮幸有機會再次促成產業的跨國合作。b-ex早在1974年就已設立,是日本相當知名的髮妝品牌公司,除了提供專業美髮沙龍服務,也供應一般髮妝消費產品;而歐萊德則是台灣知名的髮妝品牌,已四度榮獲美妝界的奧斯卡「巴黎永續美妝獎」,在海外也積極佈局包括歐洲、中東、及亞洲等市場,並將日本視為發展重點,2020年歐萊德已憑著自己的實力接受日本伊勢丹百貨邀請,在新宿分店開設實體店面,本次能夠進一步引進日本b-ex資金並開啟雙方合作,對雙方都是一個嶄新的開始。

受新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響,全球髮妝市場一片慘澹,但在歐萊德董事長葛望平的帶領下快速應變,成功結合電商通路將產品行銷到全球42個國家;葛望平表示,對於獲得日本髮妝知名品牌b-ex的肯定並投資,特別感謝台新證券居間協助成就此事,並強調歐萊德與b-ex雙方將透過技術與業務合作,努力成為全球最具影響力的美妝企業。

台新證券近期甫獲國際期刊亞洲銀行及財金雜誌(Asian Banking Finance,ABF)頒發2021台灣區年度最佳管理層收購(Management Buyout of the Year – Taiwan)及台灣區年度最佳券商( Securities House of the Year – Taiwan )兩項殊榮。台新證券今年累計前8個月稅後淨利11.22億元,年成長達106.63%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意