【時報記者任珮云台北報導】近期觀察新冠疫苗施打進度有所斬獲，景氣前景維持正向，使今年台股企業獲利展望持續獲得上調。凱基投信表示，企業獲利預估上調可使台股評價面轉趨於合理，預期台股下半年仍有上檔空間，惟需留意後續外資動向、資金籌碼面的移動速度所帶來的影響，短期或有震盪機會，對台股市場有興趣且屬於穩健型的投資人，可趁勢建立相對多元收益型的資產組合。

凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，就投資面來看，根據統計自2019年底迄今，台股企業獲利成長預估值維持強勁成長向上，也維持此動能前進，惟因最近地緣政治及短期震盪因素，使台股評價面略有調節，自前波高點約逾20倍回落至近10年的平均值約15倍上下。不過這也顯示目前評價面相對不貴，且若未來有上檔空間，現階段仍是長線進場布局的契機。

李奇潭指出，對於穩健型的投資人來說，若直接投資台股市場一來要關注資金動向，二來要留意個股短期的波動，可能較耗時研究且也需要專業資料輔助，不妨挑選具備多元收益機會的多重資產型基金，特別是專注布局於台股市場之資產標的，可望有效調節此類問題。比較各類資產表現中，發現台灣特別股與台灣可轉債這兩類資產長期的年化波動度約在3.7%左右、波動度較低且穩健性較高，相較於台股加權指數年化波動度約14.7%，對於穩健型投資人來說，台灣特別股與台灣可轉債的搭配組合可作為台股之外另一項台幣資產的投資精品配置。

李奇潭分析，由於特別股的投資特性就是息收較穩健，也較不會受到市場起伏而影響息收的來源與定性，尤其像台灣金融產業領域的特別股，更具備較高配息率及較低股價波動度的特質，這也讓台灣特別股擁有類似債券的波動度，有助追求穩健的報酬。展望後市，李奇潭表示，美國貨幣政策下半年的走向及疫情發展，將是影響金融市場動態的關鍵要素，台股市場也須多加留意，建議投資人不妨透過靈活配置台幣資產的多重資產型基金，強化投資台幣資產的效率，不僅可望分散投資風險，亦可適度參與台股市場的成長機會。

(時報資訊)