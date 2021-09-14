【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數212.87點，漲0.59點；總計275家漲、340家跌、106家持平；委買6666675張、委賣4318700張；總成交值413.38億元。

(時報資訊)

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