【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17458.51點，漲12.20點；總計404家漲、451家跌、116家持平；委買26324827張、委賣18428519張；總成交值1456.55億元。

(時報資訊)

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