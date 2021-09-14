群益期貨（6024）14日經中央銀行核准，為國內首家期貨商可承作連結國外個股、國外股價指數及白銀之標的差價契約（CFD），即日起國人投資美股、國外指數及白銀商品有了新的選擇。

據統計，2020年國人開立海外複委託帳戶累積達220萬戶，成交金額達3.79兆元新台幣，其中，美股交易金額占72％、達2.73兆元，顯見台灣投資人對美股的熱衷。另據美國期貨業協會FIA公告，全球期貨商品交易量以指數類期貨39.8％占比最大，其次為個股類期貨、占21.2％，再者為外匯類、占9.7％。期貨商品與差價契約同屬衍生性金融商品，推估未來台灣的美股及指數CFD市場，相較目前外匯保證金的交易量，成長空間看6倍以上，極具市場潛力。

櫃買中心110年7月7日公告「開放一般自然人承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易」，群益期貨於9月14日獲核准。獲准交易的差價契約（CFD）標的，包括美股及海外重要指數，個股類包括蘋果、英特爾、微軟、星巴克、輝瑞藥廠等美國上市大型企業；股價指數則包含道瓊、標普500、納斯達克100、德國DAX、日經225及恆生等，未來皆可於群益期貨MT5交易平台上交易。

群益期貨指出，美股（CFD）商品交易優勢有四：一、交易成本低，遠低於美股複委託；二、具槓桿特性，最高可有10倍槓桿；三、商品規格微小，最小交易單位為一股；四、雙向交易，可先買後賣，亦可先賣後買。美股（CFD）因商品規格微小，群益期貨以「奈米股」為命名，提供投資美股的年輕人、小資族具資金安全、合法合規、一站式購足的金融平台，且24小時在地服務。

奈米股商品適合年輕族、小資族，更適合三類型客戶：一、短線交易者，奈米股手續費僅需要0.1％，單筆最低收費僅需5美元，大幅降低交易成本；二、避險族，針對美股長線投資的存股族，在因應市場大幅波動時，可利用奈米股進行該標的避險賣出，彌補短線下跌的風險；三、策略交易者，MT5交易平台提供EA程式交易功能，未來可讓美股及指數量化投資人的交易方式更具效率。

群益期貨表示，新客戶「槓桿保證金契約交易」開戶手續五步驟、約10分鐘可完成；如為老客戶需完成「合約書加簽」，兩種皆可於群益線上開戶APP或官網申請。

(時報資訊)

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