人民幣兌美元中間價14日報6.45元，較上日報價6.4497元下跌3個基點。
截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.4486元，較上日官方收報價6.4550元上揚64個基點，漲幅0.1％。
離岸價報6.4451元，下跌27個基點，跌幅0.04％。
另外，中國人民銀行14日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。這是進入9月以來，逆回購規模連續第10日定在同一水平，並繼續完全對沖當日到期。
路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，均勻分布在前5個工作日；此外，15日有6,000億元中期借貸便利（MLF）到期。
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