【時報記者郭鴻慧台北報導】威盛(2388)將在即日起至15日舉行為期三天的全球最大採礦業盛會-MINEXPO 2021，推出最新的威盛Mobile360重型設備安全系統。

威盛Mobile360重型設備安全系統採用強大的360度影像及毫米波雷達智慧感測器融合技術，能為採礦、挖掘和施工車輛的操作員於各種天氣、照明和工作環境下，於有車輛、機械裝置與工作人員接近時發出即時警報。憑藉其強固而靈活的設計，包括堅固耐用的IP67防水外殼、IP69K攝影鏡頭和毫米波雷達感測器，該系統能安裝在各種裝載機、非公路型卡車和其他重型設備上。

威盛指出，Mobile360重型設備安全系統憑藉其智慧視覺智能與雷達感測器融合技術，能於全球極具危險性的工作環境中預防事故並挽救性命。威盛電子全球行銷副總Richard Brown提到，其堅固耐用的設計與靈活的定制選項，意味著該系統能在不受光照和天氣條件影響，於最受歡迎的各種重大型車輛上提供可靠運作。

威盛Mobile360重型設備安全系統是一套完整的解決方案，包括附帶IP67加固型防水外殼的威盛Mobile360 M810系統、四個IP69K等級的FOV190 720p攝影鏡頭、三個IP69K等級的77GHz毫米波雷達感測器、可選8.2吋和10.1吋高畫質顯示器，以及一個4.4W的揚聲器。

(時報資訊)

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