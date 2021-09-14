蘋果秋季發表會預計在美西時間14日上午10點（台灣時間15日凌晨1點）登場，隨著時間越靠近，相關新品傳聞滿天飛，外界的期待越來越濃厚，有專家就點出，新款iPhone的售價與推出時間會是投資人關注的2大重點，這也成為蘋果股價能否向上攀高的關鍵。

綜合外媒報導，此次蘋果發表會最大的關注焦點仍是iPhone新機，相較前一代iPhone 12系列，即使目前的傳聞都認為iPhone 13的改變不大，並不會進行全面性的改造，但預期會提供一些讓用戶眼睛為之一亮的新功能。

除此之外，外界也關注新機發表會能否激勵蘋果股價，尤其上周五法院判決對蘋果APP Store的營運方式不利，導致股價大跌逾3%，單日蒸發超過850億美元，不過周一蘋果股價未再出現跌勢，終場收在149.55美元，上漲0.58美元（或0.39%）。

針對蘋果股價的衝擊，美國銀行分析師Wamsi Mohan表示，「新款iPhone的定價與發表新機的時間、節奏將成為投資人關注的股價催化劑，在通膨環境下，蘋果可能提高iPhone價格，但先買後付、分期付款的交易方式盛行，估計不會對消費需求出現劇烈影響。」

投資銀行Wedbush旗下分析師Daniel Ives則認為法院判決蘋果不得要求App業者使用其應用商店進行支付，即代表可以使用第三方支付，這項判決雖不利蘋果營運，但對整體營收的傷害並不大。

Daniel Ives說：「在最壞的結果下，蘋果將損失3%的總收入，但比較有可能的是，蘋果只會損失總收入的1%或每股盈餘（EPS）的4%，這種監管壓力對蘋果來說屬於可以控制的範圍內，且法院也認定蘋果是非壟斷企業，其實是一項好事。」

因此，Daniel Ives強調，比起App Store的不利判決，投資人更關注蘋果發表會的細節，「我認為蘋果會將iPhone的超級周期延長到2022年。」Daniel Ives也給予蘋果優於大盤的評價，目標價為185美元。

(時報資訊)