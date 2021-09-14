【時報記者任珮云台北報導】臺北市數位內容創新中心BOT案今（14）日於北市府舉行簽約典禮，由市長柯文哲與緯創(3231)集團旗下緯成資產管理董事長林福謙共同簽署投資契約。該案係依據促參法第42條由政府規劃、民間參與方式辦理，基地面積約2公頃，座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過，使用分區為「產業支援專用區」，建蔽率40%、容積率240%，興建總樓地板面積逾約24,000坪黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。

BOT案主體包括育成中心及創意交流空間等，支援新興產業及創新活動進行互動所需之工作及交流、展示使用，合計面積不得低於產業支援設施用地法定容積之35% (約5,186坪)，其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等行業廠商進駐。該案緯創集團投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3,500個就業機會。

柯文哲表示，數位內容產業是國家整體軟實力很重要的一部分，也是決定下世代國家競爭力的關鍵產業，各國政府都極力發展中，5G結合ARVR、體感科技技術，更為數位內容產業帶來新興成長動力。數位內容產業原本就是內湖科技園區重要產業之一，因此北市府在「內科2.0計畫」中，特別擇定原河濱高中預定地西側基地規劃「數位內容創新中心BOT案」，提供創新育成、人才培育、交流展示所需空間。近年疫情影響下，台商回流也同時增強對台灣新創團隊扶植力道，未來緯創資通將於本案支援設施部分設置企業總部，並擔任領航者角色，不僅能給予新創企業策略建議，也可提供重要核心技術等實戰資源，並在此提供實現「數位內容商業價值」的實驗場域，打造本案成為國際級數位內容創新中心，成為全國重要指標案例。

緯創總經理林建勳表示「鼓勵及積極投入創新是緯創的DNA」，為達成本案最重要的公共建設目的，將結合國內規模最大產業技術創新研發及育成機構－財團法人工業技術研究院共同參與規劃及投入未來育成中心及創意交流空間之營運管理，透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」策略，預計於營運期第一年將引進100組新創團隊，促成新創團隊與大企業進行主題式合作。另外緯創為展現硬體技術優勢，將提供數位內容產業所需的虛擬環型攝影棚、LED巨幕、數位內容實驗室、雲端運算中心等國際級軟硬體設備，以及360度全方位數位內容新創公司輔導機制，借助緯創資通全球化經驗帶領台灣數位內容新創進軍國際市場。

(時報資訊)

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