蘋果發表會台北時間15日凌晨將登場，一般來說，台股下半年的重頭戲即是蘋果概念股的表現舞台，而今年發表會的重點之一即在於售價，外傳因容量增加，恐創下史上最貴售價，勢必將影響買氣，發表會前夕的蘋概股也表現沈穩，台積電開盤上漲3元，開在618元，美律、臻鼎-KY則穩穩走在平盤以上，有逾1%的漲幅。

目前市場預期蘋果將發表4款新iPhone，新款的iPad、MacBook、AirPods 3與Apple Watch Series 7等都有機會亮相，有機會看到蘋果消費性電子新品共聚一堂的盛況，被譽為最了解蘋果的天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤即指出，新iPhone的關注焦點在於售價以及出貨量，這也直接關係蘋概股營收表現。

台股今(14日)開高震盪，早盤站上17500點關卡，蘋概股大多呈現大幅上揚走勢，台積電小漲，目前高點來到618元，漲幅0.4%；鴻海盤中來到108元，緯創來到27.35元，都漲逾1%，而和碩則走跌；鏡頭廠大立光開盤上漲5元，玉晶光開盤也漲5元，後走弱由紅翻黑。

儘管蘋果供應鏈擔心新iPhone售價太高恐影響銷售情形，美律、臻鼎-KY、欣興等供應鏈則維持紅盤，漲幅都有1%以上。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意